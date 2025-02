Sport.quotidiano.net - Promozione. Masi Torello a picco. Il Bentivoglio domina

3 : Broccoli (88’ Gherardi), Baldon, Tosse, Boschini, Fiore (61’ Marangon), Quarella E., Chiossi, Nannini (41’ Mazzoni), Toffano, Maione (73’ Vidali), Ginesi (52’ Maistrello). All. Lega. A disp. Nardini, Yan, Quarella T., Ghali.: Lipparini, Cacciapuoti, Rossi, Callegari, Ribello (81’ Balboni), Marchesi, Righetti, Raspadori (88’ Tardivo), D’Errico (68’ Mantovani), Mezzetti (81’ Bisteghi), Fiorentini (71’ Cappelletti). All. Evangelisti. A disp. Bruzzi. Arbitro: Meloro da Parma. Reti: 5’ Fiorentini, 29’ Raspadori, 48’ Fiorentini. Note: ammoniti Broccoli, Baldon, Tosse e Cappelletti. IlVoghiera esce sconfitto dal match contro il, tornato alla vittoria dopo tre risultati sfavorevoli consecutivi. Una sfida complicata per l’undici di mister Lega, che ha faticato a costruire trame offensive efficaci e a contenere il reparto avanzato della compagine bolognese, che già al 5’ ha trovato la via del gol con Fiorentini, pronto ad inserirsi in area sull’assist di Raspadori e a battere Broccoli con un perfetto diagonale.