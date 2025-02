Sport.quotidiano.net - Promozione. Berveglieri, un gol che vale oro. La X Martiri è a metà classifica

1 felsina 0 X: Aleotti, Aguiari,, Meli, De Cristofaro, Pallara, Ercolani (64’ Bini), Panzetta, Vaccari (60’ Gessoni), Felice (84’ Pavinato), Bigoni (90’ Curarati). A disp: Stracuzzi, Galeotti, Di Pasquale, Bizzarri, Montanari. All. Bolognesi. FELSINA: Maiella, Grande, Vallasciani, Perin, Mastellari, Vignudelli, Gamberini, Di Maschio (51’ Brunori), Adeyemi, Grazia, Matta (64’ Boni). A disposizione: Sillah, Tonelli, Capitani, Colace, D’Apote, Gamberini, Zambarino. All: Buttignon. Arbitro: Alessio Krolikowsky di Modena. Marcatore: 89’. Note: ammoniti Vaccari, Vignudelli, Mastellari. All’andata la Xsi era imposta in rimonta, colpita e affondata nel secondo tempo con De Cristofaro e Manfredini, a Porotto ha concesso il bis. Il gol partita è arrivato nel finale grazie a un’incursione del difensore