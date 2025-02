.com - Promozione / Barbara Monserra, per la panchina chance a Simone Pietrelli

Il tecnico jesino già in società come responsabile del settore giovanile potrebbe sostituire Mancini. La precedente esperienza in Prima Categoria colVALLESINA, 17 febbraio 2025 – Potrebbe essereil nuovo allenatore del.La società ancora non ha detto nulla di ufficiale ma ‘radio mercato’ ha portato ad individuare il tecnico nativo di Jesi, che attualmente è responsabile del settore giovanile, a sostituire Antonello Mancini (rileggi qui.)., ore contate per Antonello Manciniha già allenato in Prima Categoria ilprima dell’accordo tra lo stessoed ilche ha portato alla nuova ragione sociale in.Lo ha fatto nella stagione 2021-2022 con un onorevole quarto posto e poi nell’annata successiva fino al marzo 2023 sostituito da Moretti.