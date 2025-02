.com - Promozione / Barbara Monserra, ore contate per Antonello Mancini

La società sta valutando l'esonero dell'allenatore con la squadra penultima in classifica generale con 15 punti in 22 gare disputateVALLESINA, 17 febbraio 2025 – La sconfitta casalinga contro la Fermignanese prima della classe e la deficitaria posizione in classifica delha aperto una fase di riflessione nella dirigenza del club che sta valutando l'esonero di mister.La squadra occupa la penultima posizione in classifica generale con 15 punti (4 vittorie e 3 pareggi in 22 gare disputate), oltre ai 12 punti di distanza dalla quintultima che corrisponderebbe alla retrocessione diretta.Nelle prossime ore il comunicato uffciale e forse il nome del suo sostituto.