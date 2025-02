Prodotti bio Italia al top | Ma all’estero il consumo è maggiore

Leggi su Quotidiano.net

L’È IL PAESE del biologico. Per la produzione, ma non per i consumi. Lo dicono i dati, lo testimonia l’export in ascesa e lo conferma Maria Grazia Mammuccini (nella foto), presidente di FederBio, organizzazione di riferimento a livello nazionale. Una federazione di sistema, con sede a Bologna, che al suo interno coinvolge tutta la filiera, a 360 gradi, dalla produzione ai servizi, passando per il processo di trasformazione e di distribuzione. "Vogliamo promuovere sempre di più il settore. Negli anni il biologico è uscito dalla dimensione di nicchia, ma può e deve crescere ancora di più", spiega Mammuccini, imprenditrice toscana. Ma sempre tutelando il settore, "con linee guida e standard di produzione che garantiscano una corretta applicazione delle norme", prosegue Mammuccini. Guardando sempre alla sostenibilità.