Tg24.sky.it - Processo Ciro Grillo, nuova udienza. Il teste chiave della difesa non si presenta

Leggi su Tg24.sky.it

È ripreso oggi ilper la presunta violenza sessuale di gruppo su una studentessa italo norvegese che vede imputati, Vittorio Lauria, Edoardo Capitta e Francesco Corsiglia. L'udienze era tra le più attese, primaconclusionefase dibattimentale: era stato infatti chiamato a testimoniare Enrique Bye Obando, un giovane norvegese di origine nicaraguense considerato tra i testidel pool difensivo. Era stato accusato dalla studentessa di averla violentata in un campeggio in Norvegia nel 2018. Il giovane aveva smentito tutto, negando qualsiasi violenza e sostenendo che la ragazza gli avrebbe anche chiesto scusa per aver mentito. La studentessa non aveva mai denunciato laviolenza avvenuta nel paese scandinavo, ma ne aveva parlato agli inquirenti italiani subito dopo aver invece denunciato l'episodio in Costa Smeralda.