Probabili formazioni PSV Juve, Thiago Motta potrebbe fare rifiatare un titolarissimo! Cambi in difesa e a centrocampo: le ultime

Arrivano le prime indicazioni per quella che potrebbe essere la formazione della Juve sul campo del PSV nell'importante match valido per il ritorno dei playoff di Champions League. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Thiago Motta potrebbe far riposare Nico Gonzalez che ha giocato molto negli ultimi match. A centrocampo dovrebbe tornare dal primo minuto Locatelli al posto di Thuram. PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS: Di Gregorio; Weah, Gatti, Renato Veiga, Kelly; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Yildiz/Mbangula; Kolo Muani.