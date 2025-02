Lanazione.it - Primo verdetto nel Golfo. La reginetta è Matilde Rosati

Una sfilata con record di presenze (6428 i biglietti venduti) e il titolo didel Carnevale che va a, del rione Senzuno. E’ questo ildella rassegna follonichese giunto al termine della sfilata di ieri che si è svolta in mezzo a due ali di folla festanti. Ma in mezzo alla festa anche un momenti di riflessione creato da uno striscione che esprimeva solidarietà ai lavoratori della Venator. Dopo i due giri effettuati dai carri, la giuria si è riunita per poi annunciare questi verdetti: la fascia di "Miss Fascino" a Costanza Caciagli (rione 167 Ovest); quella di "Miss Eleganza" a Claudia Pietralunga (rione Centro); quella di "Miss Grazia" a Giada Santi (rione Cassarello); quella di "Miss Brio" a Giulia Biagini (rione Pratoranieri); quella di "Miss Sorriso" ad Alessandra Macii (rione Capannino), quella di "Miss Gioia" a Sabrina Bianchi (rione Zona Nuova) e quella di "Miss Stile" a(rione Senzuno).