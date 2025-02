Sport.quotidiano.net - Prima e Seconda categoria. Il derby sorride alla Torrelaghese. Il Corsanico si prende la scena

Ildisi tinge di gialloviola. Laha espugnato Capezzano Pianore 2-0 allungando così anche la propria striscia utile: la squadra di Riccardo Belluomini (che era uno dei tanti ex della sfida) non perde dall’8 dicembre e ha fatto 9 risultati utili consecutivi. Per il Capezzano invece è lasconfitta di seguito. Ieri sul sintetico del “Maggi-Matteucci“ già dalle prime fasi della partita gli ospiti torrelaghesi sono partiti forti, procurandosi un calcio di rigore dopo 11 minuti (assegnato dall’arbitro per un fallo di mano in area di un difensore capezzanotto) ma capitan Edoardo Bonuccelli spedisce alto col mancino. Il Capezzano si sveglia e comincia a giocare in modo aggressivo ma non creando azioni importanti se non un colpo di testa parato in tuffo da Bertini.