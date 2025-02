Sport.quotidiano.net - Prima Categoria. Il Gallo sbanca anche Galeazza e vola a più dodici. La strada per il salto in Promozione ora è spianata

Ilsuperala temibile trasferta die consolida il vantaggio in testa alla classifica. I granata hanno vinto 2-1 contro un concorrente diretto per la, una vittoria che fa il paio di quella dell’andata. I galletti erano andati in vantaggio al 5’ con Skabar con un tiro dal limite, ilaveva raddrizzato la gara al 10’ della ripresa su rigore, ma al 35’ ilha operato il sorpasso. Tutto nasce da un calcio d’angolo, raccolto di testa da Piero Coraini, che incorna in maniera vincente. Era destino: Coraini all’andata era stato espulso alla fine del primo tempo, mettendo in grossa difficoltà la squadra, ieri è stato decisivo. "E’ stata una partita molto combattuta, su un campo molto pesante – commenta il presidente Carlo Baldissara – Dopo il pareggio delero sicuro che avremmo portato a casa i tre punti e puntualmente ce l’abbiamo fatta".