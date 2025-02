Lanazione.it - Prezzi delle case in aumento, Firenze si conferma seconda solo a Milano

, 17 febbraio 2025 – Comprare casa è sempre più difficile. Secondo un’analisi di Assoutenti e del Centro di formazione e ricerca sui consumi, rispetto al 2019 idegli immobili in Italia sono aumentati in media del 16%.sitra le città con i maggiori rincari e ipiù alti,, dove le quotazioni al metro quadro hanno superato i 5.400 euro. L’più marcato si registra a Trieste, con un rincaro del 50%. A, invece, il costo medio al metro quadro è passato da 3.900 euro nel gennaio 2019 a 4.400 euro nel gennaio 2025, con un incremento superiore al 13%. Di conseguenza, l’acquisto di un’abitazione da 80 metri quadrati richiede un impegno economico notevole. Un operaio deve destinare quasi 19 anni di stipendio per coprire la spesa dell’acquisto di una casa a, un impiegato impiega 15,7 anni, un dirigente necessita di quasi 6 anni e mezzo.