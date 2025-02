Thesocialpost.it - Previsioni meteo di oggi: Italia colpita da “una delle più forti ondate polari degli ultimi 20 anni”

L’sta vivendo un periodo di freddo intenso dopo il passaggio del vortice ciclonico che nei giorni scorsi ha portato neve a bassa quota soprattutto al Centro-Sud. In regioni come Abruzzo, Marche ed Emilia-Romagna, il manto nevoso ha raggiunto il metro di altezza.Leggi anche: Prima la neve, poi cambia tutto:, leper le prossime oreNonostante un miglioramento del, le temperature restano sottozero in molte zone, con gelate diffuse al Nord e valori al di sotto della media stagionale.Ondata polare, minime fino a -11°CSecondo Lorenzo Tedici,rologo de Il.it, le correnti fredde provenienti da est-nord-est stanno interessando l’, mentre nei vicini Balcani è in corso una vera e propria ondata di gelo con valori sottozero anche di giorno.Le temperature più basse sono state registrate tra Veneto ed Emilia-Romagna, con:-3°C a Udine-2°C a Modena e Padova-1°C a Bologna-11°C a San Martino di Castrozza, sulle DolomitiLa causa del freddo è l’influenza di unapiù20, che sta colpendo anche Grecia, Turchia, Medio Oriente ed Egitto, dove potrebbe nevicare a bassa quota.