Previsioni meteo a Milano e in Lombardia: cielo sereno (quasi) ovunque ma non dimenticate sciarpa e guanti

, 17 febbraio 2025 – Ine più in generale al Nord tempo belloma freddino almeno per i prossimi giorni che “saranno caratterizzati da un flusso di aria fredda dai Balcani. Sulle zone di alta pianura e prealpine – spiegano gli esperti di 3B- avremospesso nuvoloso per nubi basse, qualche apertura in più sulle zone di bassa pianura specie orientali. Tempo che si manterrà ben soleggiato sulle Alpi, fatta eccezione per qualche velatura di passaggio. Clima che si manterrà freddo, tipicamente invernale, con valori massimi non oltre i 6-8 gradi in pianura”. Il prossimo week-end le condizioni potrebbero peggiorare con qualche pioggia su Milanese. IlinPer i prossimi giorni Arpaprevede “regime di deboli correnti in quota dai quadranti settentrionali che favoriscono condizioni atmosferiche prevalentemente stabili per tutto il periodo.