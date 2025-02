Ilfattoquotidiano.it - “Prescrissero antidolorifico per un dolore al petto”, chiesto il processo per i medici che visitarono Francesca Carocci

Era arrivata all’Aurelia Hospital lamentando fitte fortissime al, ma dopo la visita in pronto soccorso era stata rimandata a casa con un. Ma quel farmaco potrebbe aver solo mascherato ildovuto a un probabile infarto. Per la condizione non rilevata, la procura di Roma hail rinvio a giudizio dei, con l’accusa di omicidio colposo per la morte di, romana, che lavorava come attrice di teatro, morta in ospedale a 28 anni il 2 marzo 2024, due giorni dopo essere stata dimessa. Sul caso la Procura aveva aperto un’inchiesta a carico di ignoti per omicidio colposo, poi ci sono state le iscrizioni nel registro degli indagati. Stando all’ipotesi degli inquirenti la donna è stata stroncata da un infarto legato a una miocardite, un’infiammazione del tessuto muscolare del cuore che ne ha causato il decesso.