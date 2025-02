Thesocialpost.it - Prende a pugni in pancia la compagna e la fa abortire: “Questo non è mio figlio”

Un uomo di trent’anni è finito a processo con l’accusa di maltrattamenti, lesioni e procurato aborto dopo aver sottoposto laa continue aggressioni fisiche e psicologiche. La donna, oltre a essere controllata e isolata dalla famiglia, veniva umiliata e picchiata quotidianamente. Le violenze sono proseguite anche durante la gravidanza, fino a provocarle la perdita del bambino. Il pubblico ministero ha chiesto per lui una condanna a quattro anni di reclusione.Leggi anche: Federica Squarise: il killer già fuori dal carcere, ha moglie e lavoroBotte e umiliazioni per mesiGli abusi sarebbero iniziati nell’estate del 2023 e sono andati avanti fino a febbraio 2024. La donna era costretta a vestirsi con abiti coprenti per non “attirare l’attenzione degli uomini” e le era stato vietato di parlare con la madre: per impedirglielo, il compagno le aveva distrutto il telefono.