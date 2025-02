Sbircialanotizia.it - Premio “Rosso Valentino”, il riconoscimento al Cavaliere del Lavoro Francesco Maldarizzi per la sua carriera

Leggi su Sbircialanotizia.it

Il successo non è mai frutto del singolo: è il risultato di un'armoniosa sinergia di mani e cuori per un obiettivo condiviso. È questo il messaggio che ildel, ha voluto sottolineare in occasione del conferimento delalla”. La cerimonia di assegnazione del- organizzata dall’Agenzia . L'articolo”, ilaldelper la suaè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.