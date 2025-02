Lanazione.it - Prato, Cives organizza un incontro sulla violenza contro le donne

, 17 febbraio 2025 - "Lasullecome arma di guerra". E' questo il titolo dell'to per venerdì 21 febbraio, con inizio alle 21:15, presso l'Art Hotel dal circolo, che da 18 anni svolge attività di volontariato e assistenza in città. L'associazione, presieduta da Piero Bardazzi, porterà per l'occasione come ospite la senatrice Susanna Donatella Campione. A introdurre la serata sarà la vice presidente del circolo Patrizia Bardazzi, mentre la conclusione sarà affidata al presidente Piero Bardazzi. Previsti anche i saluti di Chiara La Porta.è solitare eventi aperti al pubblico con relatori esperti per l'approfondimento di tematiche importanti.