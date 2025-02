Ilgiorno.it - Pratica downhill. Finisce in un dirupo

È precipitato in unmentre percorreva un tracciato di down-hill in discesa, finendo a terra. L’uomo, uno sportivo di 46 anni alla guida di una mountain bike, è rimasto ferito, e ha dovuto chiamare i soccorsi. L’infortunio è avvenuto ieri mattina verso le 11.45 in una zona impervia di Vertemate con Minoprio, all’altezza di via dell’Artigianato, un’area boschiva nella zona dell’Abbazia. Per il suo recupero sono intervenuti i vigili del fuoco, assieme all’equipaggio dell’elisoccorso del 118 di Como. Da terra le squadre dei vigili del fuoco volontari di Lomazzo, e una squadra specializzata Saf - Speleo Alpino Fluviale - del comando di Como, hanno raggiunto il ciclista. In seguito, una volta stabilizzato e riportato sul sentiero, è stato caricato su un fuoristrada e portato vicino al luogo in cui nel frattempo era atterrato l’elisoccorso.