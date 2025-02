Ilprimatonazionale.it - “Potenzæuropa”: A Roma il convegno per un soggetto politico possibile

Leggi su Ilprimatonazionale.it

, 17 feb – Il Centro Studi KulturaEuropa – il 22 Febbraio, presso la Libreria Horafelix in– dalle 17.30 animerà undal titolo “– linee costituenti per costruire l’Europa”, nel corso del quale intende dare idee e spunti concreti sui seguenti temi: Europa idea forza, crisi della rappresentanza, ceti sociali di riferimento, welfare e redistribuzione del reddito, per una costituente europea, energia e green deal, IlEuropeo.Europa e potenza: il(che ancora non c’è)Il tempo dei comodi alibi è finito, come quello della rassicurante coperta di Linus atlantica, che ha consentito alle classi dirigenti europee decenni di lassismo e inazione. Ora il gioco si fa duro e la posta è alta. Questo è il momento storico di porre con forza la questione dell’Unione politica dell’Europa.