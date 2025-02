Lanazione.it - Potenza e convenienza: il notebook Dell Inspiron 15 è ad un ottimo prezzo su Amazon

Leggi su Lanazione.it

Il15 3520 è unche risponde alle esigenze di studenti, professionisti e casual user. La combinazione hardware è infatti di un buon livello, essendo questo laptop dotato di un display Full HD da 15.6 pollici, un processore Intel Core i5 di 12a generazione, 16GB di RAM e 512GB di archiviazione SSD. Con Windows 11 Home preinstallato, dunque l'ultima versione del sistema operativo di Microsoft, oggi il portatilecosta meno di 450€ con l'offerta a tempo di. Acquista15 in offerta suUn laptop affidabile per ogni giorno Non è un top di gamma, ma lac'è. Il processore Intel Core i5-1235U porta con sé un giusto equilibrio traed efficienza energetica, cosa che si traduce anche in un'autonomia più che soddisfacente.