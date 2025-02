Poste Italiane si fa avanti e acquisisce il 98% di TIM

Quifinanza.it - Poste Italiane si fa avanti e acquisisce il 9,8% di TIM

si faper prima e rileva una quota del 9,8% del capitale di TIM, anticipando gli altri contendenti fra cui, stando alle indiscrezioni ricorrenti sul mercato, si segnalano l’operatore telefonico francese Iliad ed il fondo CVC Capital., ovviamente, agisce attraverso la controllante CDP e punta ad assumere un ruolo attivo nella fase di consolidamento del settore delle Tlc in Italia.Una presa di posizione che il mercato sta apprezzando, tanto che le azioni TIM sono scambiate in rialzo in Borsa (+0,73% a 0,277 euro), con volumi elevati (in pochi minuti sono passate di mano più di 70 milioni di azioni, su un volume medio mensile giornaliero di 366 milioni). Anchereagisce bene, con un progresso dello 0,58% a 14,785 euro, con volumi più contenuti (135 mila pezzi scambiati sugli 1,6 milioni di media trattati giornalmente nell’ultimo mese).