Poste italiane ha acquisito il 981 per cento in Tim da Cdp diventandone secondo azionista

Lettera43.it - Poste italiane ha acquisito il 9,81 per cento in Tim da Cdp diventandone secondo azionista

hail 9,81 percirca delle azioni ordinarie di Tim attualmente detenute da Cassa depositi e prestiti, società che detiene il 35 perdel capitale di. Al contempo, l’azienda guidata da Matteo Del Fante ha ceduto la sua intera partecipazione in Nexi, pari al 3,78 percirca del capitale sociale, a favore della stessa Cdp. L’acquisizione abilita l’evoluzione dei rapporti commerciali tra Tim e, che comprende anche la negoziazione per la fornitura di servizi per l’accesso dipay – società interamente controllata da– all’infrastruttura di rete mobile di Tim.Cdp raggiunge il 18,25 perin Nexi L’operazione rappresenta, per, un investimento di natura strategica che ha l’obiettivo di creare sinergie tra le aziende e favorire, con tutti gli attori interessati, il consolidamento del mercato delle telecomunicazioni in Italia.