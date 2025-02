Metropolitanmagazine.it - Post Malone, annunciata l’unica data in Italia del tour mondiale nel 2025

indel Big Ass Worlddella superstar globale sarà agli I-DAYS MILANOmercoledì 27 agostoall’Ippodromo Snai San Siro.L’iconache ha ridefinito i confini della musica contemporanea e che vanta 9 dischi di Diamante e 18 nomination ai GRAMMY® Award, promette ai fan un’esperienza di live indimenticabile che sarà un mix dei suoi più grandi successi, le hit preferite dai fan e le nuove canzoni del suo sesto album in studio. Performer magnetico e autentico,è capace di trasformare ogni live in un’esperienza emotiva e intensa. Il suo stile è una fusione di energia travolgente, carisma, dinamismo, in cui alterna momenti di pura adrenalina con esibizioni intime e struggenti, per un viaggio tra diversi generi musicali, tra nostalgia, emozioni ed euforia massima.