Porta Sant’Andrea | alle urne oltre il 705 % dei soci

Porta Sant'Andrea: alle urne oltre il 70,5 % dei soci

Arezzo, 17 febbraio 2025 –il 70,5 % dei. Il capitano uscente Andrea Gavagni è il più votato tra i consiglieri. Ottimo risultato per i giovani Gianluca Bove, Francesco Torzoni e il cancelliere uscente Saverio Crestini. Nel Collegio dei probiviri tantissimi consensi per Luca Ceccherini, bene De Antoniis nel Collegio dei Sindaci. Si sono svolte questo ultimo fine settimana le elezioni per il rinnovo degli organiali del Quartiere di. Nel seggiostito nella sede di Palazzo San Giusto si sono presentati 523su 742 aventi diritto al voto, con un'affluenza pari al 70,5 % del corpoale. Le elezioni hanno visto un plebiscito per il capitano uscente Andrea Gavagni che ha ottenuto 310 voti, seguito dai giovanissimi Gianluca Bove con 281 presenze, Francesco Torzoni con 250 e dal cancelliere e aiuto regista uscente Saverio Crestini a quota 241.