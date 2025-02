Ilnapolista.it - Pogba non ha ancora una squadra, ma intanto si allena a Miami e gioca a padel con Busquets (Le Parisien)

Leggi su Ilnapolista.it

Paulè a. Si sta dedicando a una vita quasi interamente incentrata sullo sport, in attesa di poter tornare in campo (teoricamente) tra meno di un mese; tuttavia, non haunanon hauna, masiconLeriporta:spegnerà 32 candeline il 15 marzo a, dove trascorre la maggior parte del suo tempo. Quattro giorni prima riceverà l’autorizzazione di poter tornare are dopo 18 mesi. Il termine di questa squalifica difficilmente avrà un impatto, nell’immediato futuro, sulla vita quotidiana del campione del mondo 2018. Attualmente senza un club a meno di un mese da questa scadenza, è improbabile che veda la sua situazione cambiare entro marzo. Asta ritrovando tranquillità; le strutture all’avanguardia della città, la cultura sportiva e le molteplici zone perrsi a sua disposizione lo hanno anche spinto a rimanere.