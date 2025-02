Forlitoday.it - Poesie sonore e percussioni, il nuovo appuntamento della rassegna di Area Sismica

Prosegue il calendario di rassegne musicali di. Il prossimo evento è domenica 23 febbraio alle 18 con lo spettacolo "There Lives What Has No Name" guidato dal quintetto composto da Antonio Raia (sax e conduction), Walter Forestiere (, oggetti), Makoto Sato (batteria).