Ilrestodelcarlino.it - Pneumatici fuori uso. Cna: "Officine sommerse. Non sanno come smaltirli"

La Cna di Forlì-Cesena lancia un allarme sull’emergenzauso e servizi di raccolta inefficaci. La situazione è infatti critica per leprovinciali a causa dell’accumulo di gommeuso, un fenomeno che mette in serio pericolo sia l’ambiente che la sicurezza. "Le nostresono letteralmentedaobsoleti – afferma Marco Boscherini, responsabile Cna servizi alla comunità – a causa di una gestione della raccolta ormai inadeguata e inefficace. L’emergenza si aggrava nei periodi di cambio gomme, con le imprese costrette a fare i conti con spazi saturi, rischi ambientali e possibili sanzioni per gli accumuli nei piazzali e nei depositi". Iuso, composti da gomma, acciaio e tessuti difficili da biodegradare, non solo occupano ampie aree, ma se non smaltiti correttamente possono liberare sostanze tossiche.