Più di un asciugacapelli | il phon favorisce sonno profondo e relax

Per citare Agatha Christie, “Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova”. Così, la prima volta che si sente qualcuno raccontare di come il rumore bianco dello aiuti a rilassarsi e dormire meglio non ci si fa caso. Anzi, è molto probabile catalogarlo alla voce stranezze. La seconda persona può essere una coincidenza, ma la terza volta si ha la certezza che non sia solo un episodio di Io e le mie ossessioni. E, in effetti, questa affermazione non è poi così strana. Il rumore del, al pari di suoni naturali come quello della pioggia o delle onde, e di altri artificiali come il rumore del condizionatore, rientra tra quelli che vengono definiti rumori bianchi.