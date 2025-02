Ilrestodelcarlino.it - Più di 10mila al Carnevale. Ma Boldi pensa al cinepattone: "Si chiamerà: Natale a Fano"

di Tiziana PetrelliTre colpi di cannone alle tre in punto hanno segnato ieri l’inizio ufficiale deldi2025, trasformando viale Gramsci in un’esplosione di musica, colori e allegria. Il rombo di 43 Harley Davidson in parata ha anticipato l’arrivo dei giganti di cartapesta, mentre la festa prendeva vita sotto un cielo terso e un clima perfetto per celebrare la prima sfilata della tradizione che affonda le sue radici in un documento storico del 1347. Tra i protagonisti della giornata, il gruppo Avis nazionale, con oltre 200 donatori provenienti da tutta Italia che hanno lanciato un messaggio di solidarietà e speranza. Poi è stato il turno del Pupo, dedicato a Jannik Sinner, il cui sorriso stampato in cartapesta ha dato il benvenuto a una giornata di festa attesa da migliaia di persone.