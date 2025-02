Lanazione.it - Pistoia, da Fondazione Caript 320mila euro per nuove ambulanze e defibrillatori

, lunedì 17 febbraio 2025 - È aperto il bando Mettiamoci in moto 2025, con cuisostiene le associazioni di volontariato che si occupano di trasporto sanitario e sociale in provincia di. I contributi possono essere utilizzati per acquistareo altri automezzi e anche per interventi di manutenzione straordinaria su quelli già in servizio. Il budget del bando è di. “Laè consapevole che il trasporto è il requisito essenziale per l’esercizio di alcuni diritti fondamentali – spiega Luca Gori, presidente di– Il diritto alla salute, il diritto all’assistenza sociale, il diritto all’educazione delle persone più fragili richiedono trasporti accoglienti, efficaci, tempestivi. Pensiamo all’emergenza urgenza, alla possibilità di ottenere visite specialistiche o di poter frequentare la scuola per persone con disabilità.