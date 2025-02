Internews24.com - Pio Esposito Inter, sarà lui il primo rinforzo per l’attacco dell’anno prossimo? Il club pensa a quello scenario!

di RedazionePiolui ilper? Il! Le idee dei nerazzurriFrancesco Pionon si ferma più e segna ancora con lo Spezia, in questa sua seconda stagione da sogno in prestito in Serie B: per il suo futuro con ogni probabilità ciil calciomercato. I nerazzurri hanno il pieno controllo sul cartellino del centravanti classe 2005 originario di Castellammare di Stabia: iessati al ragazzo non mancano ma, come spiega il Corriere dello Sport, non è da escludere che ildi Viale della Liberazione possa decidere di puntare fortemente sul ragazzo già a partire dalla prossima estate, quando rientrerà dal prestito.PIO– «Andrà sistemato anche, tenuto conto che il 30 giugno, in pieno Mondiale, scadranno i contratti di Arnautovic e Correa.