Pinamonti e Cornet affossano il Venezia | scatto salvezza del Genoa

Bella vittoria della squadra di Vieira che si mette a +10 dalla zona pericolo: per la squadra di Di Francesco situazione sempre più complicataVittoriaper il. I rossoblù battono nel finale il2-0 e si portano a +10 dalla zona, chiudendo di fatto il discorso. Brutto stop, invece, per i lagunari che vedono la situazione sempre più critica.Serie A,2-0: marcatori e classifica (LaPresse) – Calciomercato.itNel primo tempo regna l’equilibrio con ilche prova a fare gioco, ma pecca di precisione sotto porta. Non bastano le accelerate di Messias e le incursioni di Miretti per creare pericoli dalle parti di Radu. È il, invece, a rendersi pericoloso in due diverse circostante. Nella prima è bravo Leali su una conclusione di Ellertsson, nella seconda – sul finire della prima frazione – è Kike Perez, ben servito da Zerbin, a non centrare la porta da ottima posizione.