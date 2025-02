Anteprima24.it - Piero De Luca: “Stanziati 4 milioni per le delocalizzazioni a Ischia”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Siamo soddisfatti che sia stato approvato nell’esame di questo provvedimento un emendamento del Partito Democratico, a mia prima firma e sottoscritto dai colleghi Marco Simiani, Marco Sarracino, Ubaldo Pagano e Stefano Graziano, per garantire un sostegno concreto alle famiglie diancora prive di tutele. In attuazione del Piano di ricostruzione della Regione Campania per l’Isola di, che prevede la delocalizzazione anche di edifici situati in aree a rischio non mitigabile, vengono finalmentedi euro. Questi immobili devono essere equiparati a quelli direttamente danneggiati dal sisma e dalla frana del 2017 e del 2022, riconoscendo così la necessità di un supporto specifico per i proprietari coinvolti.Pur avendo richiesto 50, consideriamo questo stanziamento un primo passo fondamentale per tutelare i diritti di chi, senza questa nuova norma, sarebbe rimasto privo di ogni forma di sostegno, nonostante l’obbligo di delocalizzazione imposto dal Piano di ricostruzione.