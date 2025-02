Lanazione.it - Pieri riporta la Real Cerretese in vetta

1 San Marco Avenza 0: Battini, Bargellini, Monti, Meucci, Chiavacci, Lamberti, Fedi, Gargiulo, Melani, Bouhafa,(60’ Novi). All.: Petroni. SAN MARCO AVENZA: Failli, Panconi (70’ Toracca), Iaropoli, Seghi, Costi, Orlandi, Dell Amico, Conti (74’ Corbani), Raffi, Verona (61’ Pasquini), Benedetti. All.: Leone. Arbitro: Castorina di Lucca. Rete: 9’. CERRETO GUIDI – Basta una rete in apertura allaper avere la meglio su un rimaneggiato San Marco Avenza e tornare a correre dopo la frenata della scorsa settimana a Larciano. Gli ospiti hanno comunque giocato a viso aperto, ma nel complesso la squadra di mister Petroni ha sempre gestito bene i ritmi della partita, sfiorando anche in alcune circostanze la rete del raddoppio. Successo che permette ai biancoverdi ‘medicei’ di tornare da soli incon tre punti di vantaggio sul Pietrasanta e quattro sul San Giuliano.