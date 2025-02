Lortica.it - “Pier del Turrino”: il cavallo di legno e il fuoco della passione

Capitolo IV: la torre senese e la strategiaFarfallla Quattrocento fanti trainavano una delle tre torri d’assedio verso le mura aretine il 3 giugno 1288. Dopo gli innocui lanci da catapulta, che non avevano, oltre l’apiceparabola, una lunga ricaduta e quindi risultavano poco efficaci dal punto di vista distruttivo, questi quattrocento fanti avvicinarono la torre nella zona dell’attuale Porta di Santo Spirito, dove il nostroera a difesa.In un primo momento sembrava che i Senesi avessero la meglio, ma Leonio ebbe un’idea geniale: fece issare fin sopra il camminamento delle mura la cavallina didel, Farfalla, e le fece portare un bigone d’acqua da bere, che proveniva dal vecchio pozzo sotto via delle Terme, in zona Santa Croce. Questo pozzo, ormai inutilizzato da anni, era inquinato dai piediluvi di diversi secoli.