Quotidiano.net - Piazza Affari guida le Borse europee con Ftse Mib e titoli finanziari in rialzo

è la migliore Borsa in Europa con ilMib che guadagna l'1% a 38.359 punti, dopo aver superato soglia 38.400 e riaggiornato i massimi degli ultimi 17 anni, ossia da gennaio 2008. In una seduta che non ha la bussola di Wall Street, chiusa per festività, sono bene intonati idel settore degli armamenti mentre è in corso il vertice di Parigi sull'Ucraina con l'appello della von der Leyen ad aumentare la difesa europea. A Milano brilla Leonardo (+6,8%) ma a dare smalto al listino rispetto alle altresono soprattutto icol risiko in corso: Unipol (+5,3%) anche sulla scia dei conti, Bper (+2,88%), Bps (+1,93%), Unicredit (+1,46%), Generali (+1,38%). Francoforte intanto guadagna lo 0,87%, Parigi è al palo (+0,07%), Londra è cauta (+0,22%).