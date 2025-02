Agi.it - Piantedosi: "Sbarchi ridotti del 60% nel 2024"

AGI - "Siamo a metà mandato, tante cose sono state fatte e tante altre restano da fare per raccogliere quanto seminato: l'anno scorso abbiamo ridotto glidel 60%, e questo non è avvenuto a caso ma come risultato di un gran numero di accordi internazionali e di protocolli operativi con diversi Paesi". Lo ha affermato il ministro dell'Interno, Matteo, aprendo i lavori della 'Conferenza dei prefetti e dei questori d'Italia sulle linee di indirizzo per le politiche di contrasto all'immigrazione irregolare' in corso alla Scuola superiore dell'amministrazione dell'Interno alla presenza della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Nel contempo - ha ricordato il titolare del Viminale - abbiamo lavorato per incentivare i flussi regolari, attraverso corridoi umanitari e più ingressi per motivi di lavoro, e stiamo anche lavorando per rendere il sistema di accoglienza sempre più capace di reggere l'urto di eventuali situazioni che dovessero metterci, non per responsabilità nostra, in difficoltà".