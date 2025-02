Anteprima24.it - Piantedosi, 1.300 espulsi in più nel 2024

Tempo di lettura: < 1 minuto“Per il terzo anno di fila si è registrato un incremento tra il 15 ed il 20% dioni. Non sono ancora abbastanza, dovremmo fare di più, ma rispetto al 2022, l’anno scorso ci sono stati 1.300in più, 1.300 potenziali fattori di insicurezza per i nostri cittadini”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo, aprendo la Conferenza dei prefetti e dei questori d’Italia sulle linee d’indirizzo per le politiche di contrasto all’immigrazione irregolare, in corso alla Scuola superiore dell’amministrazione dell’Interno. E’ presente anche la premier Giorgia Meloni. L'articolo, 1.300in più nelproviene da Anteprima24.it.