Piano sicurezza al Navile | Auto spaccate dai vandali in arrivo aiuti dal Comune

Bologna, 17 febbraio 2025 – Contributi dalper i proprietari delledanneggiate dae ladri. “In primavera uscirà un bando ad hoc, già pronti 30mila euro”. È uno dei pilastri – tra cui 18 nuove telecamere, illuminazione potenziata e acquisizione di due box al mercato Albani – della strategia che metterà in campo l’assessora Matilde Madrid (con delega, tra le altre cose, alla) per combattere degrado, criminalità e spaccio nelle zonee Bolognina: strategia che oggi sarà al centro del consiglio aperto sul tema, in via di Saliceto. “Seguiamo il metodo usato per piazza XX Settembre – la premessa –, che si basa sul lavoro di ascolto e collaborazione con i cittadini e sulla condivisione con le istituzioni dei comitati di ordine pubblico, sui controlli coordinati e sulla prevenzione”.