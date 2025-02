Game-experience.it - Phil Spencer e la polemica, avvenuta in ritardo, per il ruolo di capo di Microsoft Gaming

Una semplice modifica alla biografia su X ha scatenato un’ondata di polemiche contro. Ildiha aggiornato il suo titolo rimuovendo il riferimento diretto a Xbox, scatenando il malcontento di una parte della community, che ha interpretato la mossa come un segnale di crisi per il brand.Ma è bene precisare immediatamente che questa reazione appare esagerata e fuori tempo massimo, visto cheha ottenuto la carica di leader dell’intera divisionedigià nel gennaio 2022, con Sarah Bond che invece è diventata presidente di Xbox nell’ottobre 2023.Di conseguenza nonostante il clamore che si è venuto a creare online, il cambiamento apportato daalla propria biografia su X non implica affatto un disimpegno da Xbox. Al contrario, riflette un’espansione delle sue responsabilità, che ora comprendono non solo Xbox, ma anche Activision Blizzard e King, di conseguenza con un focus più ampio sul settorein generale, compresi i giochi mobile ed i live service.