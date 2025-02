Terzotemponapoli.com - Petrazzuolo: “E’ corsa contro il tempo per il recupero di Olivera e Spinazzola”

Il direttore di www.napolimagazine.com, Antonio, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Zero nel corso di Napoli Magazine Live. Di seguito il suo intervento.: “Il Napoli è stato bravo a tenere il pareggio”Così il direttore: “La Juventus doveva vincerel’Inter perchè così ha agguantato il quarto posto, che hanno un trend positivo con tre vittorie di fila. Il Napoli, invece, viene da tre pareggi consecutivi, ma la vittoria dei bianconeri rende meno amaro il gol di Dia all’86’. Il Napoli è stato bravo a tenere il pareggio, con una parata importante di Meret nel finale. Non ho gradito l’esultanza di Guendouzi davanti a Di Lorenzo, l’ho trovata scostumata. In fin dei conti, gli azzurri hanno guadagnato un punto, considerando che sono in difficoltà anche dal punto di vista degli infortuni.