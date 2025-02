Ilfattoquotidiano.it - Pestarono un detenuto nel carcere di Reggio Emilia: condannati 10 poliziotti penitenziari

Sono statii dieci agenti di poliziaa a processo aper il pestaggio di un giovanetunisino, incappucciato, percosso e denudato il 3 aprile 2023, sotto le telecamere di videosorveglianza che avevano ripreso tutto. Ma di fronte al giudice per l’udienza preliminare Silvia Guareschi – il processo si è svolto con rito abbreviato – cade il reato di tortura, riqualificato in un’ipotesi meno grave: abuso di autorità controin concorso. E le pene sono decisamente più basse di quelle chieste dalla procura. Anche le lesioni ipotizzate nell’imputazione secondo il giudice sono le meno gravi percosse aggravate.Regge, invece, l’accusa di falso per i tre a cui era contestata. Risultato: l’agente della Poliziaa Luca Privitera condannato a due anni, la pena più alta (per lui la pm Maria Rita Pantani aveva chiesto cinque anni e otto mesi), un anno per i colleghi Andrea Affinito, Giampietro Urso, Giuseppe Mastino, Angelo Pio Latino, Giovanni Navazio, sei mesi e 20 giorni per Federico Lioce, quattro mesi per Angelo Di Pasqua, Giuseppe Valletta, Umberto Esposito.