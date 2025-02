Spazionapoli.it - Pessime notizie per Conte, i segnali non sono incoraggianti: tifosi preoccupati!

Leggi su Spazionapoli.it

Napoli Calcioore molto calde in casa Napoli. Intanto,arrivatepocoper Antonioe non solo. La stagione del Napoli si avvia verso un punto cruciale. L’ennesimo passo falso contro la Lazio non è costato la vetta della classifica, vista l’ennesima sconfitta dell’Inter contro la Juventus. I punti di vantaggio sui nerazzurridue, ma agli azzurri serve un immediato cambio di rotta. Intanto, dall’infermeriaarrivatepocoper Antonioe per l’intero gruppo squadra.Neres salta la sfida Scudetto: confermata l’assenza contro l’InterIn casa Napoli è ancora tempo di pensare agli infortuni. Quanto accaduto nelle ultime settimane è davvero duro da digerire, ma non solo per i risultati rimediati sul campo. Infatti, Antonioha dovuto fare i conti con diverse situazioni delicate.