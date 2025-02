Lapresse.it - Pescara, sequestrate 1500 maglie da calcio contraffatte vendute come edizioni limitate

dalla guardia di finanza circadae oltre a 3000 cartellini ed etichette in tessutotrae Montesilvano. I capi, pubblicizzati“Vintage”, riportavano i loghi di club di Serie A degli anni ‘80 e ‘90 e venivanonel mercato contemporaneo. L’operazione ha preso il via grazie al costante monitoraggio del web e a sopralluoghi effettuati presso attività commerciali della zona, dove è stato riscontrato un numero sospetto di“Vintage” in vendita. Le successive verifiche hanno permesso di accertare l’assenza di autorizzazioni o royalty da parte dei legittimi titolari dei marchi, confermando così la natura contraffatta dei capi. Le indagini hanno inoltre portato alla scoperta di laboratori esterni coinvolti nella realizzazione di stampe grafiche e ricami sulle etichette in tessuto, utilizzati per conferire ai prodotti un’apparenza di autenticità.