Panorama.it - Periferie fuori legge: viaggio nei quartieri dimenticati di Roma

Leggi su Panorama.it

L’episodio del Quarticciolo, in cui, nel giro di 48 ore una pattuglia di polizia e una dei carabinieri sono state accerchiate da un gruppo di persone per impedire un arresto, è solo uno degli ultimi atti contro le forze dell’ordine nel quartiere. Un campanello d’allarme che mostra come, in alcune zone della capitale, l’illegalità non solo è radicata, ma abbia raggiunto il punto di sfidare apertamente lo Stato.E anche seè una città capace di trasformarsi quando serve, come sta facendo ora con il Giubileo, esiste un’altra, quella che resta nascosta fino a quando la cronaca nera la riporta alla ribalta come nel caso del Quarticciolo, che non è un’eccezione. Lo stesso scenario si ripete a San Basilio, Tor Bella Monaca, Ostia, Laurentino 38, Primavalle, Ponte di Nona, Esquilino, Corviale, Villaggio Falcone e in tante altrene.