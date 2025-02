Milanotoday.it - Perché una legge contro il velo è inutile

Leggi su Milanotoday.it

Domani, 18 febbraio, sarà discussa in Consiglio regionale una mozione proposta dalla Lega per vietare nei luoghi pubblici come uffici, scuole e ospedali il burqa e il niqab, un tipo diusato dalle donne di fede islamica per coprire anche il volto.Nella puntata di oggi cerchiamo di capire.