Perché 'The White Lotus' è un cult globale. Tra satira sociale e patina idilliaca

Roma, 17 febbraio 2025 – Mentre a Los Angeles è andata in scena la première ufficiale della terza stagione di 'The' – da noi disponibile dal 17 febbraio su Sky e Now in contemporanea con gli Stati Uniti -, è il caso di fare un riepilogo delle ragioni che da miniserie estiva della Hbo destinata a non avere futuro, la creatura di Mikeè diventata un fenomenocapace di influenzare addirittura il settore del turismo. Già rinnovata per una quarta stagione, 'The' è stata trasformata in una serie antologica dopo l'enorme successo di pubblico e critica ottenuto dal primo capitolo. Quarantuno nomination agli Emmy e quindici statuette vinte – oltre a due Golden Globes – rendono l'idea del tipo di trionfo ottenuto. A, già sceneggiatore e produttore di successi come 'Dawson's Creek', 'Freeks and Geeks' e 'School of Rock', viene in mente di ambientare la storia in un resort di lusso – ladel titolo - in cui un gruppo di ospiti facoltosi e i dipendenti della fittizia catena di alberghi interagiscono tra di loro.