Donnapop.it - Perché Selvaggia Lucarelli ieri non è andata a Domenica In? «Mi sono vergognata», ecco cosa è successo

Leggi su Donnapop.it

Come di consueto, dopo la finale del Festival di Sanremo,In accoglie i volti del grande evento Rai Uno: manon era in studio?La giornalista è stata ospite fisso del DopoFestival di Alessandro Cattelan, dunque uno dei volti più visti del Festival di Sanremo 2025. Anche lei, dunque, propriosarebbe dovuta essere nello studio di Mara Venier, nel parterre dei colleghi che intervistano in diretta i cantanti visti durante la gara.Eppure, di, nemmeno l’ombra.? Tutto è cominciato quando Simone Cristicchi è arrivato sul palco di Mara Venier; qui, il giornalista Marino Bartoletti ha decantato il lavoro fatto dal cantante, muovendo aspre critiche contro chi si è espresso a sfavore del suo brano.Fra i tanti, appunto, anche la giurata di Ballando con le Stelle.