Cultweb.it - Perché pieghiamo le braccia quando corriamo?

Leggi su Cultweb.it

Correre con lepiegate è un comportamento istintivo che migliora l’efficienza del movimento e riduce lo spreco di energia. Questo gesto, apparentemente semplice, è il risultato di un’ottimizzazione biomeccanica che coinvolge equilibrio, stabilità e riduzione della fatica muscolare.Mentre si corre, le gambe generano la spinta in avanti, ma senza il supporto delle, il corpo tenderebbe a perdere equilibrio. Leagiscono come contrappesi, oscillando in modo coordinato con le gambe per mantenere il baricentro stabile e ridurre il dispendio energetico.ragazzo che corre (fonte: Pexels)Alcuni studi scientifici, come quelli condotti dall’Università di Harvard, hanno dimostrato che correre con lecompletamente distese aumenta del 13% il consumo di ossigeno, rendendo il movimento meno efficiente.