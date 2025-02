Screenworld.it - Perché Paprika è stato un sogno premonitore

Immaginate di fare un. Uno di quelli caotici, pazzi e visionari di cui è difficile trovare un senso logico. Untalmente intimo, contorto e personale che non puoi descriverlo agli altri, che non riesci a tradurlo in parole.ti rimangono addosso solo sensazioni tutte tue. Ecco, parlare diè un po’ la stessa cosa. È difficile,usare le parole per raccontare la sua frastornante esperienza visiva è riduttivo, e non rende onore al magnifico lavoro del grande Satoshi Kon. Un regista prezioso che ci ha lasciato troppo presto, e che in soli quattro film (Perfect Blue, Millennium Actress, Tokyo Godfathers e) ha elevato l’animazione verso il grande cinema d’autore.Allievo di giganti come Otomo e Oshii (i papà di Akira e Ghost in the Shell) Kon èun equilibrista, sempre in bilico trae realtà, e soprattutto un regista libero.